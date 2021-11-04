Merkez Bankası'nın brüt rezevleri 1,3 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri üst üste ikinci haftasında da geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 85 milyar 447 milyon dolar olan rezervler, 1 milyar 342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara çekildi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolar seviyesine indi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net rezervlerde artış

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 224 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 32 milyar 420 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 28 Ekim ile sona eren haftada 32 milyar 644 milyon dolara geldi.