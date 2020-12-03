Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 188 milyon dolar arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan 27 Kasım haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri bir haftada 188 milyon dolar artış gösterdi ve 43 milyar 899 milyon dolara yükseldi.



Merkez Bankası altın rezervi ise 41 milyar 376 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 299 milyon dolar seviyesine geriiledi. Toplam rezervler ise 85 milyar 87 milyon dolar seviyesinden 84 milyar 198 milyon dolar seviyesine düştü.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Net uluslararası rezervleri 4,72 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 4 milyar 717 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 18 milyar 449 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 27 Kasım ile sona eren haftada 13 milyar 732 milyon dolara geldi.