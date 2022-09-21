Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Tüm dünyadaki merkez bankaları sıkılaştırma hamleleri yaparken; TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşmişti.

PPK metninde mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu belirtilmişti. Merkez Bankası, bir önceki faiz indirimini ise Aralık 2021’de yapmış ve sonraki 7 toplantıyı pas geçmişti.

Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz kararına ilişkin tahminini açıkladı. Fitch yetkilisi, TCMB'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye'de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağı yönünde olurken, azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer aldı.

ForeksHaber anketinde medyan beklenti, faizin yüzde 13 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu. Ankette ortalama tahmin ise 50 baz puanlık indirime işaret etti. Ankete katılan 15 ekonomistin 8'i faizin sabit tutulacağını öngörürken, 7'si faiz indirim kararı alınacağı beklentisini dile getirdi. Ekonomistlerden 1'i faizin 50 baz puan, 6'sı ise 100 baz puan düşürüleceği tahmininde bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin sabit tutulacağı öngörüldü. 29 ekonomistin katıldığı ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Bloomberg HT anketinde ise faiz indirimi beklentisi öne çıktı. 17 kurumun katıldığı ankette 9 kurum indirim bekliyor. Kurumların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

TL ne kadar değer kaybetti?

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2'nin altında değer kaybetti.

Türk Lirası, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 kayıp yaşadı.

TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.