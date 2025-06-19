Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankacılık endeksi düştü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tuttuğunu açıklamasının ardından bankacılık endeksi negatife döndü. Gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 primli hareket eden endeks kararın ardından düşüşe geçti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi negatife döndü.
TCMB, bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu.
Banka ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranı ve gecelik vadede borçlanma faiz oranında da değişikliğe gitmedi.
Bankacılık endeksi düştü
Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi düşüşe geçti.
Güne yüzde 1,05 puan yükselişle başlayan bankacılık endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,92 yükselişle kapatmıştı.
Gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 primle hareket eden endeks, faiz kararının ardından negatife düştü. Düşüş yüzde 1,4'ü aştı.
Saat 14.35 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 1,43 düşüşle 12 bin 944 puandan hareket ediyor.