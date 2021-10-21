Merkez Bankası'nın net rezervleri 30 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 600 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 85 milyar 356 milyon dolar olan rezervler, 15 Ekim ile sona eren haftada 85 milyar 956 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervleri 2,5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 2 milyar 512 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 29 milyar 607 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 15 Ekim ile sona eren haftada 32 milyar 119 milyon dolara yükseldi.

Uluslararası net rezervlere geçen nisan ayının ilk haftasında 10 milyar doların altına inmişti.