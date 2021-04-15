Merkez Bankası'nın net uluslarası rezervleri 18 yılın en düşüğüne geriledi

Reuters'ın yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da bir önceki haftaya göre 750 milyon dolar düşüşle Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 9,93 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 10,68 milyar dolar seviyesindeydi.



Reuters hesaplarına ilişkin yayınladığı notta, TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan aldığını açıkladı ve TL olarak açıklanan rezerv seviyesinin, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrildiği aktarıldı.