Merkez Bankası’nın para politikası duruşunda değişiklik beklenmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Bir önceki toplantıdaki PPK metni, Merkez Bankası’nın faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırdı.

TL’deki zayıf görünüm ve enflasyonda yukarı yönlü riskler nedeniyle, Merkez Bankası’nın faiz indirim hamlesini sonraki aylarda yapacağı düşünülüyor. Faiz indirimini en erken haziranda bekleyen ekonomistler olsa da piyasada, PPK'nın faiz indirimine üçüncü çeyrekte başlayacağı görüşü ağırlık kazanmış durumda.

Merkez Bankası'nın baz senaryoda nisan enflasyonunu tepe noktası olarak değerlendirmesi, ilerleyen aylarda ilave sıkılaşmaya ihtiyaç duyulmayacağının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

TCMB, son Enflasyon Raporu'nda yılsonu TÜFE beklentisini yüzde 12,2 seviyesine yükseltmişti. Bu tahmin, piyasa katılımcılarının genel beklentilerine göre iyimser bir noktada duruyor. TCMB'nin Beklenti Anketi'nde ise nisanda yüzde 13,12 olan TÜFE beklentisi, mayısta yüzde 13,81'e yükseldi. Piyasanın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14 seviyelerinde şekilleniyor. Tüketici fiyatları, TL'deki değer kaybının da etkisiyle nisanda yüzde 17.14 ile 2 yılın rekor seviyesine yükseldi. Nisanda üretici enflasyonu ise yüzde 35'i aştı.

Enflasyonda zirvenin mayıs, hatta haziran ayında devam edeceğini düşünen bazı ekonomistler, dönemsel bir enflasyon düşüşünün, politika gevşetme açısından bir kriter olmaması gerektiğine de işaret ediyor.

Merkez Bankası, faiz kararını saat 14:00’te açıklayacak.