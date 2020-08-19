Merkez Bankası'nın repo ihalesine 53,2 milyar teklif geldi
Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünkü repo ihalesinde piyasayı ortalama yüzde 11,27 basit faizle 10 milyar TL daha fonladı.
Merkez Bankası, bugün düzenlediği 9 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 53 milyar 200 milyon TL teklif geldi.
Ortalama bileşik faiz yüzde 11,89, en düşük faiz yüzde 11,87 ve en yüksek faiz yüzde 11,92 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük yüzde 11,25, ortalama yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 11,30 oldu.
Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.