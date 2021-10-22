Merkez, enflasyon raporunu Ankara'da açıklayacak

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası daha da önem kazanan Enflasyon Raporu toplantısı Ankara'da yapılacak. Daha önce toplantının İstanbul'da yapılması planlanıyordu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-IV’ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB internet sitesinde ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Politika faizinin yüzde 16'ya çekilmesinin yankıları ve fiyatlamalar açısından etkileri sürerken, toplantıda Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamaları ve soru-cevap bölümü 'sıcak' geçecek.