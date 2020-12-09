Merkez, piyasayı 42 milyar lira fonladı
Merkez Bankası'nın bugünkü repo ihalesine 81,6 milyar TL teklif gelirken piyasa 42 milyar lira fonlandı.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 42 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 81 milyar 600 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.