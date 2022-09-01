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Merkez, TL mevduatı düşük bankadan komisyon alacak

Merkez Bankası, dövizden TL.'ye dönüşüm hedefi çerçevesinde bir adım daha attı. TL mevduatı yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dövizden liraya dönüşüm hedefi, alınan mikro önlemler çerçevesinde devam ediyor.

Merkez Bankası, TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre,  tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

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