Merkez, TL mevduatta dönüşüm kuru için 6 ayrı saat verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan iki ayrı tebliğde dövizden ve altından TL'ye dönüşüm hesaplarıyla ilgili dönüşüm kurlarında düzenleme yapıldı.

Buna göre dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.

Önceki düzenlemede dönüşüm kuru olarak saat 11:00'de TCMB tarafından ilan edilen kur dikkate alınıyordu.

Son düzenlemeyle vade sonu kuru Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru olarak açıklandı.

Altın hesapları



TCMB ayrı bir tebliğ ile altından TL'ye dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.

Altın dönüşüm fiyatı Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

Vade sonu fiyatı ise “Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını” ifade edecek.