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Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
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Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Kredi büyümesini tutturan bankaya yüzde 7 faiz

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

Kaynak: Foreks

 

 

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