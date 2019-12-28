Merkez'den 2,9 milyar dolarlık 'zorunlu' hamle

28 Aralık 2019

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yaymlanan tebliğe göre; döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Buna göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 17'den yüzde 19'a; 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkarıldı.



TCMB'den yapılan açıklamada ise finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına, Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Yeni düzenleme sonrası piyasadan yaklaşık 2,9 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.

TCMB, söz konusu değişikliklerin, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağını bildirdi.