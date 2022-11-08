Merkez'den bankacılara 'kararlıyız' mesajı

Merkez Bankası (TCMB) bazı banka genel müdürleri ile ayrı ayrı yürüttüğü görüşmelerde, son dönemde sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını vermeye devam ediyor.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, ayrı ayrı TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini söylediler.

Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yarcımdıları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Bir bankacılık kaynağı görüşmelerde son dönemde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak da bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" dedi.

İkinci kaynak ayrıca, TCMB'nin "kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek" ve "yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajını da toplantılarda verdiğini söyledi.

TCMB yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlar attı.

TCMB adımlarıyla gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 26'dan yüzde 10.5'e kadar düşerken, son dönemde eleştirilere şirketlerin ardından bankalar da katılmıştı.

En belirgin eleştiri İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan gelmişti. Aran bankaların ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi gösterilmesine isyan ettiğini belirterek, bankaların regülasyonlarla hükümetin ekonomi politikalarında odaklandıkları sektörleri bile destekleyemez hale geldiğini söylemişti.