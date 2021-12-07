Merkez’den BOTAŞ’a 2.2 milyar dolarlık satış

Merkez Bankası aylık döviz alım ve satım tutarlarını açıkladı. Bu yıl ilk kez haziranda 269 milyon dolar, ekimde 258 milyon dolarlık BOTAŞ'a döviz satışı yapan Merkez Bankası'nın kasımda 2 milyar 226 milyon dolarlık satım yaptı. Bu yılki satış 2 milyar 753 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyor. Aralık 2014'te döviz satışlarının başlamasının ardından BOTAŞ'a takip eden 4 ay boyunca 1 milyar doların üzerinde döviz satışı yapılmıştı.

2014'ten bu yana TCMB BOTAŞ'a toplamda 47.1 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi. En yoğun satış ise 2015 yılında yapılmıştı. 2015’te Merkez Bankası, BOTAŞ'a 10.5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.