Merkez'den BOTAŞ'a 258 milyon dolar

Merkez Bankası (TCMB) rezerv değişimlerinde etkili olan enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışları ekimde 258 milyon dolar, reeskont karşılığı döviz alımı ise 2.31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre enerji ithalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) döviz satışları 2014'ten 2020'ye kadar aylık bazen 1 milyar doları aşan tutarlarda kullanılmış 2021'de ise bu kullanım belirgin azalmıştı.

TCMB en son 2021 haziranda 269 milyon dolar satış gerçekleştirmişti. Böylece ilk 10 ayda toplam satış 527 milyon dolar oldu. Haziran ve ekim dışında 2021'de döviz satışı yapılmadı. TCMB'nin enerji ithalatçısı KİT tanımındaki ödemelerin neredeyse tamamının BOTAŞ'ın işlemlerinden oluştuğu hesaplanıyor.

TCMB verilerine göre ihracat reeskont kredileri kaynaklı döviz alımları ise ekimde 2.31 milyar dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında bu tutar 16.2 milyar dolara yükseldi.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler TCMB rezervlerine pozitif katkı sağlıyor.