Merkez’den ‘daha’ ölçülü faiz indirimi

19 Şubat 2020

Şebnem TURHAN



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 50 baz puan daha indirdi ve faizi yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e çekti. Karar öncesinde 6.05 lira seviyesinde olan dolar kararla birlikte önce 6.0780 liraya yükseldi ardından 6.08 lirayı aştı. Analistlerin bir kısmı 25-50 baz puan arası indirim beklerken çoğunluğu bu toplantının pas geçilmesi beklentisindeydi.

Ocak ayı toplantısında enflasyonun görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak ölçülü bir indirim yaptığını karar metninde açıklayan PPK şubat toplantısında ise ‘daha’ kelimesini ekleyerek daha ölçülü bir indirim yaptığını vurguladı. Bu fark önümüzdeki toplantılarda faiz indirimlerine bir ara verilebileceği yorumlarına yol açtı. Ayrıca, küresel büyümede büyük risk oluşturan koronavirüse ilişkin gelişmelerin de takip edildiği karar metnine girdi.



PPK’nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığındaki toplantısına Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş katıldı. Toplantı sonrasında açıklanan metinde ocak metnine benzer olarak iktisadi faaliyette toparlanma eğiliminin sürdüğü yatırım ve istihdamda ise toparlanma sinyalleri alınmakla beraber zayıf seyrin sürdüğü yer aldı.



Koronavirüs endişeleri karar metnine girdi



PPK, kararında son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizliklerin gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”



Enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilen metinde, “Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir” denildi.



Merkez Bankası’nın para politikasındaki temkinli duruşunu sürdüreceği vurgulanan metinde “Bu çerçevede parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

Son 5 toplantıda faiz indirim kararı çıkmıştı

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, 2020'nin ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.



Son 6 PPK toplantısında alınan faiz kararları şöyle: