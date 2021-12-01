Merkez'den dövize müdahale

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı.

Merkez Bankası doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son 23 Ocak 2014'te müdahale etmişti. Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahale gerçekleştirilmiş oldu. Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

"Merkez Bankasının ben buradayım" yönünde bir mesaj verdiğini söyleyen ekonomistler rezervlere de işaret ederek, müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin soru işareti yarattığını söylüyor. Ekonomsitler, faiz indirim kararlığı nedeniyle kurda aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını belirtiyor.

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'ın değerlendirmesi şöyle: "Döviz müdahalesi muhtemelen satılabilir yükümlülüklerden yapılıyor. Şirketlerin döviz talebi veya bankacılık sisteminden ekstra oluşan talebi karşılamaya yönelik olarak günlük bazda kur hareketinde geri çekilmeler sağlayacaktır. Ancak politika doğrultusu belli olduğu için ve Merkez Bankası’nın faizleri indirmeye yönelik doğrultusu bilindiği için bunun kurda sürekli bir düşüş sağlama noktasında yetersiz kalabileceğini düşünürüz."

MB, vadeli piyasada da işlem yapıyor

Merkez Bankası bir sonraki açıklamasında ise "Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" duyurusunu yaptı.

Dolar 12,4 seviyelerine indi, tekrar yükseldi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,88 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi. Kur ardından tekrar 13 liranın üzerine çıktı.

Bu arada gecelik repo piyasasında faiz 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseldi.

Brüt rezervler 128,4 milyar dolar

TCMB verilerine göre 19 Kasım haftası itibariyle brüt rezervler 128,4 milyar dolar; net rezervler 25,2 milyar dolar seviyesinde. Swap hariç net rezerv de eksi 35,3 milyar dolar düzeyinde.