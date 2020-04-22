Merkez’den düşük hızlı indirim bekleniyor

22 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgınının etkileri Türk Lirası’nda ağır hissedilirken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nisan toplantısı için bir araya gelecek. Yılın başından itibaren 225 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 9,75’e çeken Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısı için piyasada beklentiler 25- 50 baz puan etrafında şekilleniyor.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası’ndan sembolik 25 baz puanlık indirim bekliyor. JP Morgan TL’deki zayıflamanın fiyat ve finansal istikrar için risk oluşturabileceğini de vurguladı. TL’deki zayıf seyre karşılık enflasyon beklentilerindeki düşüş de Merkez’e indirime devam dedirtebilir.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 9,25’e indirmesini beklediklerini belirterek gevşeme adımlarının hızının azalacağını kaydetti. Erkan, ekonomideki durgunluk etkisi, küresel merkez bankalarının COVID-19 etkilerini hafifletmek için parasal gevşeme önlemleri almasının Merkez Bankası’nın gevşeme politikasına destek olduğunu ancak TL’nin değeri ve fiyat istikrarı açısından da risk yaratabileceğini vurguladı. Erkan, “Teoride, parasal gevşemenin varış noktasına yaklaşılmaktadır. Faiz indirmenin yani finansman maliyetini düşürmenin kredi çıkışları açısından bu noktadan sonra marjinal bir etkide bulunmasını beklemem” diye konuştu.

Şu an politika faizi yüzde 9,75 seviyesinde olsa da Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara daha düşük faizle fonlama yapıyor. O nedenle analistler 25-50 baz puanlık indirim sonrasında da hangi faiz oranıyla fonlama yapacağının daha önemli olacağına dikkat çekiyor.