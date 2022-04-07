Merkez'den KİT'lere şubatta 3,2 milyar dolar

Kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı mart ayında 3,24 milyar dolar olurken, TCMB rezervlerinden KİT döviz ihtiyaçlarının belirginleştiği son 5 ayda döviz satışı 18,34 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası KİT'lere döiz satışının kapsamını yıl başında genişletmişti.

TCMB, 2022 itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıkladı.

Daha önce sadece enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyacı karşılanıyordu.

Artan enerji maliyetleri ve kamunun yön belirleyici olduğu mevcut kur ve ekonomi politikasında bu imkan kullanımı rekor seviyelere ulaştı. TCMB aynı miktarda rezerv kaybına rağmen 18,34 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.