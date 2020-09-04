Merkez'den piyasaya 10 milyar lira

04 Eylül 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 2 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonlarken ihaleye 39 milyar 30 milyon TL teklif geldi.



İhalede en düşük faiz bileşik yüzde 10,76, ortalama yüzde 10,92 ve en yüksek faiz ise yüzde 10,94 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük yüzde 10,26, ortalama yüzde 10,40 ve en yüksek ise yüzde 10,42 oldu.



Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.