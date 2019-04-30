Merkez'den rezerv açıklaması

30 Nisan 2019

Merkez Bankası, konjonktürel gelişmeler ile para ve döviz kuru politika uygulamalarına bağlı olarak rezerv verilerinde kısa dönemli oynaklık görülse de, uluslararası rezervlerin önümüzdeki dönemde artış eğilimini koruyacağını öngördü.

Banka, rezerv yeterliliği göstergelerinin toplam rezerv varlıklar üzerinden tanımlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bankacılık sektöründe yapısal olarak hanehalkı ve firmaların yabancı para mevduat tercih etme eğilimi de dikkate alındığında, ülkenin bir bütün olarak dış yükümlülükleri karşısında bulundurulan rezerv varlıkların yeterliliğini değerlendirirken yalnızca resmi rezervlerin değil, bankacılık sistemi ve şirketler kesiminin yabancı para varlıklarının da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Ayrıca, ihracat ve turizm gelirlerindeki olumlu seyir ile beraber cari işlemler hesabındaki dengelenme sürecinin de rezerv yeterlilik göstergelerinde önemli bir iyileşmeye yol açması beklenmektedir. Sonuç olarak, konjonktürel gelişmeler ile para ve döviz kuru politika uygulamalarına bağlı olarak rezerv verilerinde kısa dönemli oynaklık görülse de, uluslararası rezervlerin önümüzdeki dönemde artış eğilimini koruyacağı öngörülmektedir."

MB Başkanı Çetinkaya: Rezervdeki dalgalanma istisnai değil

Öte yandan sunum sırasında soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Çetinkaya, rezerv konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: Rezervler konusu yakın dönemde tartışıldığı için kapsamlı bilgilendirme ihtiyacının farkındayız. Biz TCMB olarak rezerv verilerinin paylaşımında uluslararası piyasalardaki en iyi pratiklerle uyumlu çerçevede devam ediyoruz. Bilançomuzu günlük olarak açıklıyoruz.

Rezerv gelişmelerini etkileyen alt kalemlerle ilgili verileri de düzenli olarak yayınlıyoruz. Şeffaflık konusunda dünyadaki en iyi uygulamalara örnek olacak noktada duruyoruz. Rezerv rakamlarındaki dalgalanma istisnai değil. Yakın döneme özgü değil ve sıradışı değil. Bizim Döviz rezervlerimizde dalgalanmalar gerçekleşebiliyor. Dalgalanmalarda en belirleyici unsurlardan biri, bankalara sunduğumuz çeşitli likidite araçlarının piyasa gelişmelerine bağlı olarak bankalarımız tarafından farklı yoğunluklarda kullanıyor olmasından kaynaklanıyor...Rezervler konusunda gerekirse detaylı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz"

Biz rezervle ilgili iletişimimizi bugüne kadar hep brüt döviz rezervi üzerinden gerçekleştirdik. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik. Artık net rezervlerin rutin bir kalem olduğunu, analizlerde çok kullanılmadığını biliyoruz.

Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: %14.6