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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 221,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 221,1 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 221,1 milyar lira
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs ayı sonunda 1 trilyon 221,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 600,9 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 620,1 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA

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