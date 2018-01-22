Merkezi yönetim brüt borç stoku 877 milyar

22 Ocak 2018

Hazine Müsteşarlığı, 31 Aralık 2017 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonunda 876,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 535,4 milyar liralık kısmı Türk lirası, 341 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 17,5 milyar lira

Hazine alacakları, aralık ayı sonu itibarıyla 17,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2017 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 17,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı ise 11,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 2,3 milyar lira tahsil edildi.