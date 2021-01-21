Merkez'in brüt döviz rezervleri 775 milyon $ azaldı

Merkez Bankası tarafından açıklanan 15 Ocak haftasına ilişkin para banka istatistiklerine göre, bir önceki hafta 48 milyar 677 milyon dolar olan rezervler, 15 Ocak ile sona eren haftada 47 milyar 902 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri ise 43 milyar 877 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 179 milyon dolar seviyesine gerilerken toplam rezervler 92 milyar 564 milyon dolar seviyesinden 90 milyar 81 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.