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Merkez'in döviz rezervleri 1 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar gerileyerek 41 milyar 409 milyon dolara düştü.

Merkez'in döviz rezervleri 1 milyar dolar azaldı
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Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 2 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 42 milyar 420 milyon dolardan 41 milyar 409 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 11 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara; toplam rezervler ise 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 121 milyon dolar; altın rezervleri ise 1 milyar 132 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

                         Altın            Brüt      Toplam
Tarih             Rezervi       Rezerv     Rezerv
----------             ----------        ----------      ----------

02-10-2020    42.229    41.409    83.638
25-09-2020    41.097     42.420    83.517
18-09-2020    43.161     43.159    86.320
11-09-2020    42.908     45.281    88.189
04-09-2020    42.665     44.881    87.546
28-08-2020    43.042     41.594    84.636
21-08-2020    43.277    45.434     88.711
14-08-2020    42.816    45.378     88.194
07-08-2020    45.230    46.594     91.824
31-07-2020    43.572    46.673     90.245
24-07-2020    42.105    50.926     93.031
17-07-2020     40.229   49.230     89.459
10-07-2020     40.425    49.611     90.036
03-07-2020     39.160    51.344     90.504
26-06-2020     38.821    51.417     90.238
19-06-2020     38.371    53.222     91.593
12-06-2020     37.579    55.483     93.062
05-06-2020     36.610    55.610     92.220
29-05-2020     36.667   54.360       91.027
22-05-2020     36.812    55.595      92.407
15-05-2020     35.535    48.894      84.429
08-05-2020    34.684     51.149      85.833
30-04-2020    34.786     51.457      86.243
24-04-2020    33.786      52.661     86.447
17-04-2020    33.959      53.952     87.911
10-04-2020    32.872      56.048     88.920
03-04-2020    31.306      58.248     89.554
27-03-2020    31.325      64.081     95.406
20-03-2020    28.305      65.143     93.448
13-03-2020    31.690      72.475    104.165
06-03-2020    31.695      75.140    106.835
28-02-2020    30.411      77.414    107.825
21-02-2020    29.652      73.019    102.671
14-02-2020    28.585      75.471    104.056
07-02-2020    28.298      74.462    102.760
31-01-2020    27.520      74.856    102.376
24-01-2020    26.840      77.512    104.352
17-01-2020    28.106      78.350    106.456
10-01-2020    27.947      78.267    106.214
03-01-2020    27.469      77.953    105.422
27-12-2019    25.079      81.240    106.319
20-12-2019    26.429      78.271    104.700
13-12-2019    25.983      77.898    103.881
06-12-2019    26.823      79.046    105.869
29-11-2019    26.475      78.274    104.749
22-11-2019    26.577      78.813    105.390
15-11-2019    25.392      78.053    103.445
08-11-2019    26.606      75.430    102.036
01-11-2019    27.003      78.274    105.277
25-10-2019    26.481      78.504    104.985
18-10-2019    26.406      78.085    104.494
11-10-2019    25.809      78.396    104.205
04-10-2019    25.990      79.841    105.831
27-09-2019    26.051      75.655    101.706
20-09-2019    25.855      77.184    103.039
13-09-2019    24.952      75.923    100.875
06-09-2019    25.567      76.285    101.852
30-08-2019    25.709      75.796    101.505  
23-08-2019    24.708      76.826    101.534
16-08-2019    25.266      77.423    102.689
09-08-2019    24.893      79.217    104.110
02-08-2019    23.169      75.400     98.569 
26-07-2019    23.417      74.971     98.388
19-07-2019    23.253      75.067     98.320
12-07-2019    23.195      75.683     98.878
05-07-2019    23.124      74.124     97.248
28-06-2019    22.853      73.544     96.397

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