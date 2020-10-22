Merkez'in döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı

22 Ekim 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 16 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 41 milyar 118 milyon dolardan 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 704 milyon dolar arttığı anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara yükselirken toplam rezervler ise 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara yükseldi. Böylece, toplam rezervler 1 milyar 894 milyon dolar artarken; altın rezervleri ise 190 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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