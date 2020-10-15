Merkez'in döviz rezervleri 291 milyon dolar azaldı

15 Ekim 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 9 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 41 milyar 409 milyon dolardan 41 milyar 118 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 291 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükselirken toplam rezervler ise 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi. Böylece, toplam rezervler 43 milyon dolar gerilerken; altın rezervleri ise 248 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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