Merkez’in kredibilitesi fiyatlanıyor

Şebnem TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) yine gece yarısı değişiklikleri yaşandı ve bunun Türk Lirası üzerinde sert etkisi oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Boş kalan bir başkan yardımcılığı koltuğu için de önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.



TCMB’de giderek sıkılaşan görev değişiklikleri Merkez Bankası güvenilirliğine, bağımsızlığına ve kredibilitesine darbe olarak yorumlanırken, analistler bu algının da Türk Lirası’ndan çıkışı tetiklediğine dikkat çekiyor. Para politikasında temel aracın güvenilirlik olduğunu vurgulayan uzmanlar, fiyat istikrarını sağlayanın da bağımsızlık ve kredibiliteden kaynaklanan güven olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar 9.19 lira sınırına gelerek rekor kıran dolar/TL’de ise yönün yukarı olduğunu belirtiyor ve daha önce rekor seviyelerde görülen yurtiçi yerleşiklerin döviz satışının dün gerçekleşmemesinin de yurtiçinde de güven algısının bozulduğunun işareti olarak yorumluyor.

Son bir yılda kaç değişiklik oldu?

Peki bugüne nasıl geldik? Son bir yıldır iki defa gece yarısı yayımlanan kararnamelerle başkan değişimine şahit olundu. Ayrıca yine mayısta kararname ile başkan yardımcıları değiştirildi. Görevden alınan Semih Tümen henüz mayıs sonunda atanmıştı. Geçen yıl 7 Kasım’da kararnameyle Murat Uysal yerine Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak getirilmişti. Ağbal, sıkı para politikası ve bağımsızlık vurgusuyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kredi toplamıştı.

Dolar/TL gevşemiş, Türkiye risk primi gerilemişti. Ağbal, piyasayla daha uyumlu bir para politikası izlemiş, TL’ye istikrar kazandırma adımlarını atmış ve kısmen kredibilitenin geri kazanmasını sağlamıştı. Ağbal göreve geldiği ilk PPK toplantısında kasımda 4.75 puan, aralıkta 2 puan, görevden alınmadan hemen önce de 2 puan daha faiz artışına imza atmıştı. Yüzde 10,25'ten devraldığı politika faizini yüzde 19 ile Şahap Kavcıoğlu'na teslim etmişti. 4.5 ay sonra ise 19 Mart’ta yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şahap Kavcıoğlu, Ağbal yerine başkanlık koltuğuna oturdu. Ağbal’dan önce de Murat Uysal, yine bir kararname ile Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştı. Mayısta TCMB Başkan Yardımcısı Osman Özbaş, Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınarak yerine dün görevden alınan Semih Tümen getirilmişti.

Görüşme ve paylaşılan kare

Önceki gün yaşanan görüşme ve ardından gelen Cumhurbaşkanı kararları ise son haftalardaki piyasaları hareketlendiren haberlerle de ilgili. Son dönemde başkanlıktan alınacağına ilişkin haberlerin çıktığı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün piyasalar kapandıktan sonra bir araya geldi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından fotoğraflı paylaşıldı. Ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yiğit Bulut da görüşmeye ilişkin “Sayın Kavcıoğlu’nu yıpratmaya yönelik iç ve dış medya kaynaklı saldırı ve yalan haberler en güzel cevabı aldı. Türkiye’nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek” yorumunu paylaştı. Başkanlıktan alınma dedikoduları ise hem fotoğraf hem de Bulut’un mesajıyla ortadan kalktı.

Kavcıoğlu ve Tümen’in ilişkisi

Semih Tümen ile Kavcıoğlu’nun arasının bozuk olduğu da bir süredir piyasada konuşuluyordu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Tümen, son faiz indirimi kararını uygun bulmadı ve hatta indirim kararına imza atmadı. Ve Kavcıoğlu yerine başkanlığa Tümen’in getirilmesi an meselesi olarak bakılıyordu. Bu durumun Kavcıoğlu’nun da hoşuna gitmediği hatta Tümen’in görevden alınmasını istediği de kulislerde kendine yer buluyordu.

Görevden alınan diğer iki üyeden Abdullah Yavaş ise uzun süredir sosyal medyanın gündemindeydi. ABD’de yaşıyor olması ve ‘business’ uçarak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarına katılıyor olması eleştiri konusu oldu. Erdem Başçı döneminden beri PPK üyesi olan Yavaş’ın görevden alınması çok da sürpriz olmadı piyasa için. Yavaş eylül ayı PPK toplantısına da katılmamıştı, nedeninin ise Covid-19’a yakalanması olarak yine kulislerde konuşulmuştu.

Sorun isimler mi?

TCMB Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Uğur Namık Küçük de uzun süredir PPK üyeliği yapıyordu. Yine kulislerde konuşulanlara göre o da son dönemde PPK kararlarından çok da hoşnut değildi. Küçük’ün de son PPK’da faiz indiriminde karşı oy kullandığı ileri sürülmüştü. Merkez bankacılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘görev verildiğinde en iyi şekilde icra edilmesi gereken bir kurum’ olduğu için Küçük’ün istifa etmesi gibi bir durum da söz konusu olmadı. Görevden alınma yine beklenmeyen bir karar olarak değerlendirilmedi. Ancak yurtiçi ve yurtdışı uzmanların dikkat çektiği konu giden isimler veya yerine gelen isimler değil. Sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güvenilirliği ve kredibilitesinin zedelenmesi olduğunu vurgulayan uzmanlar sıklaşan gece yarısı değişikliklerinin bir noktadan sonra geri dönülemez hasarlara yol açabileceği uyarısı yapıyor.

Gelişen ülke para birimleri değer kazandı, TL kaybetti

21 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar TL varlıklarda dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor. PPK’da görevden almalardan önce 50-100 baz puan seviyesinde bir faiz indirimi beklentisi vardı. Şimdi bunun 200 baz puana kadar çıkabileceğini belirten analistler TL’deki değer kaybının da süreceği görüşünde. Eylül başından beri yüzde 10'a yakın değer kaybeden TL enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyor. Ekimde yüzde 20 seviyesinde bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalınmasına kesin gözüyle bakılıyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Dün de dolar endeksindeki geri çekilmeye paralel gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazanırken Türk Lirası tam tersi bir seyir izledi. Özellikle Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya kasım veya aralıkta başlamasına kesin gözüyle bakıldığı, tüm dünya merkez bankalarının yüksek enflasyon nedeniyle sıkı para politikalarına döndüğü bugünlerde TL’deki bu değer kaybı ve faiz indirimi döngüsü işlerin biraz daha sıkıntılı bir hal alabileceğine işaret ediyor.

Enflasyon beklentilerinde de bozulma sürüyor. 2021 sonu için yüzde 17’nin üzerinde enflasyon beklentisi var. Merkez Bankası ise yüzde 14,1 seviyesinde yılın kapatılacağı beklentisinde. Ancak 28 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Enflasyon Raporu toplantısında bu tahminin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel. Yabancıların TL varlıklardan çıkış yönlü hareketi dün de devam etti. Yurtiçi yerleşiklerin ise döviz satışı çok sınırlı. Ve bu durum işlem hacminin düşük olmasına ve sert hareketler görülmesine neden oluyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri de nisan başlarından bu yana en yüksek seviye olan 454 baz puana yükseldi.

UZMANLAR DEĞİŞİMİ NASIL YORUMLADI

Merkez Bankası politik bir arenaya dönüştü

Eski Merkez Bankacı ve Ekonomi Yazarı Uğur Gürses: Merkez Bankası bir ülkenin zücaciye dükkânıdır. Siyasi 'filler' oraya girdiğinde kırılıp dökülen o ülkenin parası olur. Merkez Bankası giderek çok daha fazla bir politik arenaya dönüştü. Bu politikada politikacıların manevra alanının bittiğini gösteriyor. Ayrıca, bir taraftan da ‘kolay yoldan’ faiz indirimlerinin ekonomiyi de politika geleceğini de kurtaracağını düşünüyor. Başkan atamasından başkan yardımcılarına Merkez Bankası içindeki tartışmalar, polemikler tamamen siyasi bir hale geldi. Türk Lirası’nda yaşadığımız da bir sonuç ve muhtemelen devamı da gelecek. Şu anda enflasyon, para politikasının doğruluğu yanlışlığı konuşulmuyor ve politik iradenin neyi nasıl istediğine dönüştü yorumlar. Ülkemizin parası da hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Bu süreç devam edecek burada durmayacak. Hem yabancı hem yerleşiklerin TL’ye güveni azalır böylesi hamlelerde. Yine bundan sonra enflasyon dalgası gelecek. TL’de hızlı değer kaybı oldu ilk faiz indirimi sinyali verilmesinin üzerinden TL’de yaşanan kayıp yüzde 10’u geçti. Bu kur değişimi enflasyona, fiyatlamaya yansıyacak. En kötüsü kurun istikrarına dair güven tamamen kayboldu. Nasıl olsa yükseliyor diye ithal mala, dövize olan talebi artıracak diye düşünüyorum. Maalesef artık Türkiye’de siyaset normalleşmeden ekonominin normalleşmesinin beklemek hata olur diye düşünüyorum.

Ekonomi dışı riskler fiyatlanıyor

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Bugün piyasada yaşananların ekonomi ve ekonomik verilerle çok alakalı değil. Dışarıda rüzgârların tersten estiği bir ortamda içeride riskler öngörülebilirlik ve kurumsallaşmaya ilişkin ekonomi dışı riskler fiyatlanıyor. Merkez bankası gibi kurumların politikaları en çok yakından izlenen politikalardır. Bu anlamda buradaki çerçeveyi etkileyebilecek her karar görev süreleri dolmadan değişimler belirsizliği artırır bağımsızlığını sorgulatır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye ekonomi için risk fiyatlaması var.

Tüm dünyanın tersine adımlar devam ediyor

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: Merkez Bankası’nda görev değişikliği piyasada faiz indirimlerini desteklemeyen PPK üyeleri görevden alındı yerine destekleyenler getirildi olarak yorumlandı. Kavcıoğlu’nu da elini güçlendirdi. Ben ekimde faiz indirimi olmayacağını pas geçileceğini düşünüyordum. Kadro değişikliği sonrası faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum. Bu beklenti de kuru yukarı doğru tetikledi. Zaten 8.80 liranın aşılmasından sonra 9.30 liraya doğru bir hareket bekliyorduk. Şu saatten sonra yerli ve yabancı tarafta yılsonuna kadar faiz indirimlerinin devam edeceği ve politika faizinin yüzde 14-15’lere kadar çekileceği söylentileri var. Merkez Bankası’nın piyasa ile sağlıklı iletişim yapmaması söylentilerin yayılmasına bu söylentiler de fiyatlamaların bozulmasına neden oluyor. Bunun arkasından bir tur daha enflasyon artışı göreceğiz. Aslında sorunların başında tüm dünya sıkılaşmaya giderken Türkiye’nin aksi bir politika izliyor olması. Ekim toplantısında faiz indirmese de TL’de kısmi iyileşme olabilir ama bu yılsonuna kadar faiz indirilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Yabancı gözünde negatif algıyı ne dağıtabilir?

Fon Yöneticisi Işık Ökte: Dün geceki kararların Merkez Bankası görevden alım kararlarının Türk lirası olarak tasarruflarını değerlendiren hane halkı bazında büyük rahatsızlık yaratırken, yabancı kurumsal yatırımcı tarafında önemli bir değişikliğe neden olmayacağını düşünüyorum. Çünkü DİBS piyasasında tarihi düşük yüzde 4, Borsa Istanbul’da ise QNB Finansbank harici bakılırsa yüzde 37’e düşmüş bir yabancı sahiplik oranı var. Yani, “satan satmış”, yeni ilgi ise son derece düşük seviyelerde… Karar sonrası, yabancı yatırımcıda CDS (risk temerrüt primi) piyasasında Türkiye aleyhine pozisyon açmak ilgisi olabilir görüşündeyim. USDTRY’da swap piyasasının istenilen düzeyde açık olmaması nedeniyle rahat pozisyon alamayan yabancıların CDS piyasası üzerinden Türkiye aleyhine pozisyonlarını artırmalarının ise, maalesef Türkiye’nin yüzde 7 üzeri dolar borçlanabileceği bir fiyatlamaya yol açacağına inanıyorum.

Yabancı yatırımcı gözünde bu negatif algıyı dağıtabilecek gelişmeler olarak:

1) Adalet – hukuk reformu bazında atılacak adımlar;

2) G-20 zirvesinde Sn. Cumhurbaşkanı’nın ABD başkanı Biden ile yapacağı görüşmeden çıkabilecek bazı pozitif senaryolar görmekteyim.

Merkez Bankası’nın iki yeni üyesi kimdir?

TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. 2004’te Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005’te Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 arasında Ziraat Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı. 2019-2021 arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

PPK üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna: 1981’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984’te İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988’de ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991’de doçent, 1997’de profesör unvanını aldı. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 TMSF Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna’nın, 4 tane yayımlanmış kitabı,5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunuyor.

Banknottaki imzaları kurumadı

Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcıları daha geçen haftalarda yeni banknotlara imza atmıştı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra Merkez Bankası E9 emisyon grubu V.tertip 20 ve 5 liralık banknotları 29 Eylül itibarıyla tedavüle çıkardı. Bu banknotlarda Başkan Kavcıoğlu’nun yanı sıra, görevden alınan başkan yardımcılarının da imzası yer alıyordu. Bunlardan 20 liralık banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, 5 liralık banknotta ise Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’ün imzası var. Aynı gün Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayınlanan duyurusunda, V.tertip 50 ve 100 liralık banknotlara ilişkin duyuruların ise daha sonra yapılacağı bildirilmişti. İki başkan yardımcısının da imzasının olduğu banknotlar, tedavüldeki ilk 4 tertip 20 lira ve 5 lira ile boyut, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik bakımından tamamen aynıydı.