Merkez’in reel sektöre döviz satışına ilgi düşük

Merkez Bankası’nın ihracatçı ve ithalatçı firmaların kur riskini yönetebilmeleri amacıyla ihale yoluyla başladığı TL uzlaşmalı döviz satış ihalelerine ilgi düşük.

Merkez Bankası’nın bugünkü 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satış ihalesine teklif gelmezken, 3 ay vadeli ihalede toplam teklif 1.2 milyon dolar oldu.

BlombergHT’nin haberine göre dün Merkez Bankası bankalara tebligat göndererek ihalelere katılımın KOBİ’ler ile sınırlaması kararını bildirmişti. Katılımın KOBİ’ler ile sınırlamasının ardında ihalelere yönelik talebin birkaç büyük şirketten gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası, 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Merkez Bankası’nın TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin ilki 29 Aralık 2021’de yapıldı. 1 ay vadeli ihaleye 74 milyon dolar teklif gelirken, ortalama fiyat 12,74 seviyesinde oldu. 3 ay vadeli ihaleye ise 115 milyon dolar teklif geldi. Bu ihalede ortalama fiyat 13,22 olarak kaydedildi.