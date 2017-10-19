Merkez'in rezervleri 117 milyar dolara yaklaştı

19 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 374 milyon dolar artışla 116 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Ekim ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 749 milyon dolar artarak 95 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 6 Ekim ile biten hafta 93 milyar 654 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 625 milyon dolar artışla 20 milyar 675 milyon dolardan 21 milyar 300 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 374 milyon dolar artışla 114 milyar 329 milyon dolardan 116 milyar 703 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA