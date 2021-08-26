Merkez'in rezervleri yeniden yükselişte

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki arıtş devam ediyor. Üst üste dördüncü haftada da artış kaydeden brüt döviz rezervleri 68 milyar 170 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervlerinde geçen hafta kaydedilen artış 814 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolar seviyesine geldi.

IMF'nin 6,4 milyar dolarlık SDR'sinin bu hafta TCMB hesaplarına geçmesinin rezervler üzerindeki etkisi önümüzde hafta gelen veriden belli olacak.

Bir hafalık düşüşün ardından toplam rezervler yükselişte

Ağustos ayının ilk haftasında 39 ayın zirvesini gören TCMB rezervleri 13 Ağustos haftasında 2 milyar dolarlık düşüşle 107 milyar dolara inmişti. Böylece bir haftalık düşüşün ardındna toplam rezevler yeniden yükseldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Aynı haftada toplam rezervler ise 135 milyar 638 milyon dolar olmuştu.

Net uluslararası rezervlerde artış 1,66 milyar dolar

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri de geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya göre 1 milyar 663 milyon dolar artış gösterdi ve 25 milyar 778 milyon dolara geldi.