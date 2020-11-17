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Merkez'in swap ihalesine 3 milyar dolarlık teklif

Merkez Bankası'nın 3 ay vadeli döviz karşılığı TLSwap alım ihalesine piyasadan 2,96 milyar dolar teklif geldi.

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Merkez Bankasının, bugün açtığı döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 2,96 milyar dolar teklif geldi. 2020-11-18 valörlü, 2021-02-17 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 2.621,07 ortalama 2.641,32 en yüksek 2.673,75 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 2.587,73 olarak gerçekleşti.