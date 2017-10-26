Merkez’in vereceği mesajlar bekleniyor

26 Ekim 2017

Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

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Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre, ortalama fonlama maliyetinde ekimde ve önümüzdeki üç ay içinde değişiklik beklenmiyor. Ancak üç ila altı ay arasında ise fonlama maliyetinde medyan bazında 50 baz puanlık indirim bekleniyor.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti son olarak yüzde 12 civarında seyrediyor. Bu, yılbaşına göre 375 baz puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

Anket katılımcılarının hiçbiri ekim ayında kısa vadeli faizlerde ya da TCMB'nin likidite politikasında bir değişiklik öngörmüyor. Önümüzdeki üç ay içinde 15 katılımcıdan 14'ünün beklentisi de ortalama fonlama maliyetinin sabit tutulması yönünde.

Ankette 13 katılımcının yanıt verdiği "altı ay sonraki ay sonunda oluşacak ortalama fonlama maliyeti" tahmininde ise dokuz katılımcı fonlama maliyetinde indirim beklerken, dört katılımcı likidite politikasında değişiklik olmayacağını öngördü.

Ortalama fonlama maliyetinde üç ile altı ay arası dönemde indirim yapılacağını öngören dokuz tahminden ikisi 25 baz puan, ikisi 50 baz puan, üçü 100 baz puan, biri 125 baz puan, biri 150 baz puan indirim öngördü.

Hali hazırda politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde bulunuyor.

Geç likidite penceresi (GLP) faizi ise Nisan ayındaki 50 baz puan yükselişten bu yana yüzde 12.25 seviyesinde bulunuyor.