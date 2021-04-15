'Metin'le birlikte piyasanın da yönü değişti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, yüzde 19 seviyelerindeki politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesine karşın karar metninde piyasalarda soru işareti yaratan ifade değişiklikleri dikkat çekti.

Günün ilk bölümünde 8,05'in altına gerileyen dolar/TL, kararın ardından ilk tepki olarak 8,02'ye çekildi. Fakat sonrası karar metnindeki soru işaretlerinin algılanması kurların yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL, 8,10'un üzerini görürken euro/TL ise 9,65'lerden 9,71'e kadar tırmandı.



TL'deki ilk satışlar sonrası kurlar bir miktar düşüşe geçti. Dolar/TL 8,07-8,08 düzeyinde euro/TL ise 9,70'in hemen altında dengelendi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde ise gün içi kazançlarını faiz kararı sonrasında geri verdi ve düşüşe geçti. 1.418 puana kadar çıkan BİST 100, 1.406 puana geriledi. Borsada da düşün ardından gelen tepki alımları yeniden artıya taşıdı ve BİST 100, 1.410-1.411 puan aralığında seyrediyor



Piyasalardaki olumsuz tepkinin nedeni ne?

Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faizlerde artışa gittiği PPK'ların karar metninde faiz artış gerekçeleri olarak yükselen enflasyon, artan kredi büyümesi ve yüksek kurlar işaret ediliyordu. Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk PPK karar metninde önceki metinde yer alan ”Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir” ifadesi kaldırıldı. Bu ifadeler yerine, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu ifade değişimi kararlı ve net duruşu yumuşatınca piyasalarda faiz indirimlerine bir işaret olarak yorumlandığı için ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesine rağmen dolar/TL kurunda artış; Borsa İstanbul'da satış gözlemleniyor.







Bütçe fazla vergi, konut satışları yükselişini sürdürdü

Yurt içinde faiz kararının dışında sabah saatlerinde gelen konut satışı istatistikleri satışların toparlanma eğiliminde olduğuna işaret etti. Faiz kararından önce açıklanan mart ayı bütçe dengesi rakamlarında bütçe fazlası 23,8 milyar lira oldu.