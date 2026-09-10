Mevduat 504 milyar TL azaldı, krediler arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Veriler, bankacılık sektöründe mevduat ile kredilerin 4 Eylül haftasında farklı yönlerde hareket ettiğini gösterdi.

Mevduatta hem Türk lirası hem de yabancı para hesaplarında düşüş görülürken, tüketici kredileri ve sektörün toplam kredi hacmi yükseldi.

Bankalardaki mevduat 33,2 trilyon TL’ye geriledi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 504 milyar 423 milyon 23 bin TL azaldı.

Böylece toplam mevduat yüzde 1,5 düşüşle 33 trilyon 720 milyar 305 milyon 617 bin TL’den 33 trilyon 215 milyar 882 milyon 594 bin TL’ye geriledi.

TL ve döviz mevduatı birlikte düştü

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,92 azalarak 17 trilyon 946 milyar 742 milyon 757 bin TL oldu.

Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,96 düşüşle 10 trilyon 992 milyar 975 milyon 857 bin TL’ye indi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 268 milyar 320 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun 228 milyar 352 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 4 Eylül itibarıyla 277 milyon dolar azaldı.

Tüketici kredileri 6,9 trilyon TL’yi aştı

Mevduattaki düşüşe karşılık tüketici kredilerinde artış yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,36 yükselerek 6 trilyon 921 milyar 94 milyon 246 bin TL’ye ulaştı.

Tüketici kredilerinin dağılımında 829 milyar 472 milyon TL konut kredilerinden, 41 milyar 381 milyon TL taşıt kredilerinden ve 2 trilyon 581 milyar 346 milyon TL ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bireysel kredi kartlarındaki tutar ise 3 trilyon 468 milyar 896 milyon TL olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 27,4 trilyon TL’ye yaklaştı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de aynı hafta 86 milyar 948 milyon 918 bin TL arttı.

Toplam kredi hacmi 27 trilyon 286 milyar 131 milyon 567 bin TL’den 27 trilyon 373 milyar 80 milyon 485 bin TL’ye yükseldi.