Mevduat azaldı, taksitli ticari krediler arttı

16 Ocak 2020

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,2 milyar lira azalarak 2 trilyon 603,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Ocak ile biten haftada 21 milyar 210 milyon 399 bin lira azalarak 2 trilyon 624 milyar 376 milyon 896 bin liradan, 2 trilyon 603 milyar 166 milyon 497 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,71 azalışla 1 trilyon 228 milyar 860 milyon 808 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,32 gerileyerek 1 trilyon 278 milyar 220 milyon 643 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 398 milyon dolar artarak 226 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 55 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 465 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 590 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,76 artarak 451 milyar 532 milyon 219 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,07 yükselerek 375 milyar 867 milyon 309 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,42 azalarak 151 milyar 51 milyon 354 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 186 milyar 498 milyon 422 bin lirası konut, 4 milyar 965 milyon 572 bin lirası taşıt ve 260 milyar 68 milyon 225 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 10 Ocak ile biten haftada 9 milyar 513 milyon 842 bin lira azalarak 2 trilyon 552 milyar 662 milyon 302 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,76 artış gösterdi.

Kaynak: AA