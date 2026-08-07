Mevduat faizleri 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türk lirası mevduat faizlerinde son haftalarda yaşanan gerileme hızlandı. 1-3 ay vadeli hesaplarda ortalama faiz yüzde 40 eşiğinin altına inerek mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Türk lirası mevduat faizlerindeki düşüş temmuz ayının son haftasında da devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, yüzde 40 eşiğinin altına indi.
31 Temmuz itibarıyla yüzde 39,6 olarak hesaplanan basit faiz oranı, böylece mart ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
Mevduat getirisi düşerken kredi maliyeti yüksek kaldı
Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen TL mevduat faizleri son haftalarda belirgin biçimde gerilerken ihtiyaç kredilerinde aynı ölçüde bir düşüş yaşanmadı.
Kredili mevduat hesabı (KMH) hariç ihtiyaç kredilerinin ortalama faizi, temmuz sonunda yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevduat ve ihtiyaç kredisi faizleri arasındaki farkın açılmasıyla tasarruf sahiplerinin getirisi azalırken tüketicilerin borçlanma maliyeti yüksek seyrini korudu.