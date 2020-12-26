Mevduat mı banka bonosu mu?

Herkesin yaka silktiği, bitmesini dört gözle beklediği 2020 yılının sonuna iyice yaklaştık. Geçmişte yılın son günleri sakin geçerdi. Ama maalesef bu yıl durum farklı. Aşı haberleriyle artan moraller geçen hafta sonu İngiltere’de COVID-19 virüsünün mutasyona uğradığı ve daha hızlı bulaştığı açıklamalarıyla bozulmuştu. İşte bu haberin tedirginliği ile haftaya başlayan piyasalar ilk işlem gününde sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Hisse senetlerinde ve petrol fiyatlarında sert düşüşler olurken altın fiyatları yükseldi. Ancak ilk günkü tedirginlik kısa sürdü ve ABD’de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylanmasının da etkisiyle riskli varlıklara talep haftanın geri kalanında yeniden arttı.

Borsada rekorlara devam

İçeride ise Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu’nda alacağı faiz kararı piyasalar tarafından yakında takip edildi. Yoğun bir gündem ortamında Borsa İstanbul rekor serisine geçen hafta da devam etti ve 1.410 puanın üzerine çıktı. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından verilen piyasa dostu mesajlar ve peş peşe gelen normalleşme adımlarıyla 8.50 seviyelerinden düşüşe geçen dolar/ TL, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artışının ardından 7.60’ın da altına indi.

Tahvillere stopaj desteği

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın önceki hafta yaptığı toplantıda dolarizasyonun tersine çevrilmesine yönelik yaptığı vurgunun ardından Türk Lirası varlıkları cazip hale getirmek için bir dizi karar daha alındı. Daha önce TL cinsi mevduatlardan alınan stopajda yapılan indirimin süresi uzatılmıştı. Geçen hafta da bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlerden alınan stopaj oranları düşürüldü. Hem eski hem de yeni ekonomi yönetimi dolarizasyonu kırmak için TL cinsi varlıkların cazibesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Alınan önlemlerin işe yarayıp yaramadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak piyasa dostu mesajların şu aşamada yabancılar tarafından kabul gördüğünü yerlilerin döviz almaya devam ettiği görülüyor. 13 Kasım’dan bu yana hisse ve tahvilde 4 milyar dolarlık girişi olurken aynı dönemde yerlilerin döviz hesaplarında 10 milyar dolara yakın artış oldu.

Borsada yükseliş sürecek mi?

BIST 100 Endeksi, devam eden olumlu teknik görünüm paralelinde direnç bölgesi olan 1.400- 1.415 direnç bölgesinin üzerine çıkmış durumda. Bu seviyenin aşılmasıyla 1.450 seviyesi gündeme geldi. BIST’te kısa vade için 1400 seviyesi yakın destek, 1375 seviyesi altı ise zayıflama bölgesi olarak görülüyor. Bandın üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak iyimserliğin ve olumlu görünümün korunacağı görüşü hakim. BIST100’de 1405-1390- 1375 destek, 1430-1450/85 direnç olarak öne çıkıyor.

Pazarlık yaparak ek getiri sağlayın!

Alınan karara göre, 31 Mart tarihine kadar bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj oranı vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlarda yüzde 3’e indi. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan stopaj alınmayacak. Böylece bankaların ihraç ettiği bono ve tahvillerdeki stopaj oranları Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlere uygulanan oranlarla eşitlendi. Peki, tasarruflarını TL cinsi enstrümanlarda değerlendirmek isteyenler için hangisi avantajlı?

Faiz oranları aynı

İki yatırım aracının da en belirgin özelliği sabit getirili yatırım aracı olması. Yatırımı yaptığınız anda vadesinde elde edeceğiniz faizi bilir ve vadesini beklerseniz, ana paranızı faiziyle birlikte alabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında riski sevmeyen yatırımcılar için her ikisi de uygundur. Her iki yatırım aracını getiri anlamında birbirinden ayıran en önemli fark vergi oranlarıydı. Şimdi arada bu fark kalktı. Bankaların daha önce ihraç ettikleri bonoların faizi yıllık bileşik yüzde 16.90 seviyelerinde. Yani bu bonoyu alanlar vade sonunda (130 gün sonra) yüzde 5.3 net getiri elde edecek. Bankalar da genel olarak aynı vadeye yüzde 17 civarı faiz veriyor. Yani getirileri eşit. Ancak burada yatırımcılar bankalarla mevduat için faiz pazarlığı yaparak daha yüksek oran talep edebilirler.

Reel faizler yükseldi

Sabit getirili yatırım araçları için en önemli gösterge enflasyon. Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10.84’e çıktı. Sabit getirili enstrümanlara yatırım yapanlar için kritik konu tasarruflarına enflasyonun üzerinde bir getiri eklemek. Dolayısıyla faiz artışı sonrasında vadeli mevduatlar cari yılsonu enflasyon beklentilerine göre 2.82 puan, gelecek 12 aylık beklentilere göre 6.16 puan reel faiz vadediyor.

Dolarda kritik seviye 7.50 TL

Aşının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamalarla satış baskısını üzerinden atan küresel piyasalarda iyimser hava korunuyor. İçeride de Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine paralel faiz artışına gitmesi dolarda satışları hızlandırdı. Kurun 7.61 TL’nin altına inmesiyle 7.50-7.52 TL bölgesi hedef olarak öne çıktı. Sonraki destek ise 7.42 seviyesindeyken, olası yükselişlerde 7.69-7.75 ve 7.82 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.