Mevduat, tahvil ve bonolarda vergi avantajı uzatıldı

Mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. Mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 tevkifat oranı uygulanmaya devam edilecek.

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0 tevkifat uygulanacak.

Mevduat faizi ve katılma payı ile ilgili karar bugünden geçerli olmak üzere, diğer karar bugünden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yine bugünden itibaren yürürlüğe girdi.