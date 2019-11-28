Mevduat ve krediler düşüş gösterdi

28 Kasım 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 580,9 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 574,3 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 442,4 milyar TL'den 446,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 112,6 milyar TL'den, 112,7 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 464,4 milyar TL'den 2 trilyon 446,8 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 140,6 milyar TL'den 141,2 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 22 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.