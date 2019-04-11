Mevduat ve kredilerde düşüş

11 Nisan 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 513,8 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 506 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 403,2 milyar TL'den 403,53 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 102,1 milyar TL'den 102,04 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 205,4 milyar TL'den 2 trilyon 187,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 106,14 milyar TL'den 106,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 5 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.