Mevduatın krediye dönüşüm oranı eylülde 1,03 oldu

10 Kasım 2020

Bankacılık sektöründe mevduatın krediye(Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmeden) dönüşüm oranı Eylül ayı itibarıyla 1,03 olarak gerçekleşti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) aylık raporuna göre, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Eylül 2020 döneminde bir önceki yıl sonuna göre yüzde 33,7 artarak 6 trilyon 4 milyar TL oldu.



Eylül 2020 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki yıl sonuna göre gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler yüzde 19,9, türev finansal varlıklar ise yüzde 21,1 arttı.



2020 Eylül döneminde, bankacılık sektörünün toplam aktiflerine göre mevduat bankaları yüzde 87, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 6 ve katılım bankaları yüzde 7 paya sahip oldu. Sahiplik grubu ayrımına göre kamu bankaları yüzde 44, yerli özel bankalar yüzde 31 ve yabancı bankalar yüzde 25 paya sahip oldular.



Raporda şu bilgiler verildi:



"Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı yüzde 43, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 36, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54’dür. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı yüzde 58, menkul kıymetlerin payı yüzde 17 ve zorunlu karşılıkların payı yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat yüzde 57 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı yüzde 15 ve repodan sağlanan fonların payı yüzde 5’tir.



Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 9'dur. Eylül 2020 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 977 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları yüzde 74 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı yüzde 11'dir. Eylül 2020 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.986 milyar TL, türev satım tutarı 1.918 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin yüzde 48’i swap para işlemlerinden, yüzde 36’sı swap faiz işlemlerinden ve yüzde 5’i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır.