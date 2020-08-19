Mevduatın krediye dönüşüm oranı haziranda 1,06 oldu

19 Ağustos 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haziran dönemine ait "Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler Raporu"nda haziranda türev alım tutarının 1 trilyon 767 milyar lira, türev satım tutarının ise 1 trilyon 729 milyar lira olduğunu ve mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 1,06 olduğu belirtildi.

Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin yüzde 50’si swap para işlemlerinden, yüzde 35’i swap faiz işlemlerinden ve yüzde 5’i vadeli döviz işlemlerinden oluştu.

Haziran 2020 dönemi net kârı, 2019 yılının aynı dönemine göre kamu ve yerli özel banka gruplarında artış gösterirken yabancı banka grubunda azaldı.

Raporda, "Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu ve yerli özel banka gruplarında artış gösterirken, yabancı banka grubunda düşüş göstermiştir. Bankacılık sektörünün Haziran 2020 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır." denildi.

(Kaynak: Foreks)