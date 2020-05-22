Mevduatlar azaldı, krediler arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 99,3 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Mayıs ile biten haftada 21 milyar 753 milyon 588 bin lira azalarak 3 trilyon 121 milyar 24 milyon 5 bin liradan 3 trilyon 99 milyar 270 milyon 417 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 476 milyar 345 milyon 555 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,03 azalışla 1 trilyon 503 milyar 661 milyon 685 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 596 milyon dolar artarak 224 milyar 990 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 727 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 305 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 77 milyar 422 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.



Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,51 artarak 511 milyar 906 milyon 297 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,45 yükselerek 499 milyar 916 milyon 303 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,38 azalışla 138 milyar 42 milyon 364 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 911 milyon 509 bin lirası konut, 4 milyar 807 milyon 682 bin lirası taşıt ve 312 milyar 187 milyon 106 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 15 Mayıs ile biten haftada 11 milyar 304 milyon 488 bin lira azalarak 3 trilyon 36 milyar 158 milyon 911 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43 artış gösterdi.