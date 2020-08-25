MGA SOFT’tan firma değerleme ve finansal risk analizi programı: FİRDEG

25 Ağustos 2020

Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk analizi programı FİRDEG’i geliştirdi.

1 Eylül'den itibaren satışa sunulacağı belirtilen FİRDEG ile Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların programda yer alan finansal veriler ile anında değerlemesi ve Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kurumların finansal verileri programa aktarılarak kolaylıkla firma değerlemeleri yapılabilecek.

Şirketten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı işletmeler; mevcut finansal verileri etkin bir bakışla görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri görmeyi hedeflemektedir. FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak; yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans değerlendirmeyi; tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla kullanılan FİRDEG’de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples) ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400’ün üzerinde halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları kullanılabilir; benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul, iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine göre de değerleme yapılabilir. Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas riski) hakkında bilgi verecektir.

Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla; firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço, finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar üzerine etkisi görülebilecektir."