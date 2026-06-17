MİA Teknoloji Azerbaycan ile 10 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

MİA Teknoloji bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., Azerbaycan merkezli Apar Ride MMC ile kapsamlı bir iş birliği ve yazılım lisans sözleşmesi imzaladı. Apar Ride MMC, Azerbaycan ülkesinin en büyük mobilite operatörü konumunda bulunuyor. Söz konusu sözleşme kapsamında MİA Teknoloji tarafından geliştirilen tüm mobilite teknoloji çözümleri Tripy tarafından sağlanacak. Apar Ride MMC'nin operasyonel olarak ihtiyaç duyduğu bu çözümler şirketin mevcut teknoloji altyapısını güçlendirecek.

Apar Ride MMC, 200 binden fazla üyesiyle geniş filo yönetimi hizmeti veriyor. Şirket, şehir içi mobilite çözümlerinde üstlendiği lider rol ile bölgede sektör standardını belirliyor. Apar Ride MMC, Azerbaycan pazarında teknoloji odaklı güçlü bir operatör niteliği taşıyor. Sözleşme kapsamında bisiklet satışı ve lisans hizmet süresi 10 yıl olarak belirlendi.

MİA Teknoloji Asya pazarında yeni büyüme fırsatları hedefliyor

Bu iş birliği yalnızca Azerbaycan pazarı ile sınırlı kalmayacak. Anlaşmanın başta Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetleri olmak üzere daha geniş Asya pazarında büyümesi bekleniyor. Şirket, yeni operasyonel büyüme fırsatlarının önünü açmayı planlıyor. Yapılan stratejik iş birliği kapsamında lisans gelirleri ve araç tedariki detayları da güvence altına alındı.

Operasyonel hizmetler ve ilerleyen dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler sözleşmeye dahil edildi. Taraflar arasındaki toplam iş hacminin kısa vadede 10 milyon ABD Doları seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu sözleşme MİA Teknoloji açısından uluslararası büyüme stratejisinde kritik bir dönüm noktası oluşturuyor. Söz konusu anlaşma, şirketin ilk büyük ölçekli yurt dışı operasyonu olma özelliğini taşıyor.

Tripy Avrupa pazarında mikromobilite operasyonlarını genişletecek

Tripy tarafından geliştirilen teknoloji altyapısının küresel alanda ölçeklenebilirliği bu şekilde kanıtlandı. Elde edilen bu deneyim ile birlikte Tripy, Asya pazarındaki büyüme hedeflerini istikrarlı bir şekilde ileriye taşıyacak. Şirket, Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen mikromobilite pazarlarında operasyonlarını genişletecek. Bu stratejik adımlar sayesinde şirketin uluslararası varlığı ivme kazanacak.

Global ölçekte 45 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan bu mikromobilite pazarında Tripy önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. MİA Teknoloji hisseleri, Borsa İstanbul endeksinde işlem görmeye devam ediyor. Şirket, yazılım geliştirme alanındaki tecrübesini bu projeyle uluslararası arenaya taşıdı. Bilişim teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanlarında faaliyet gösteren şirket, daha önce yerel yönetimlerle akıllı şehir projeleri yürütmüştü.