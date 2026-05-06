Mia Teknoloji hisse geri alım programını tamamladı

Mia Teknoloji, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla başlattığı hisse geri alım programını sona erdirdiğini açıkladı. Şirket yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, yaklaşık beş ay süren süreç bugün itibarıyla resmi olarak noktalandı.

Mia Teknoloji geri alım sürecinde 3,5 milyon adet pay topladı

Yönetim kurulu, 17 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda kabul edilen programı 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sonlandırdı. Şirket, bu dönem zarfında piyasadan toplam 3.500.000 adet payın geri alımını gerçekleştirdi.

Bu alımların şirketin toplam sermayesi içindeki payı %0,7085 oranında kaydedildi. Mia Teknoloji, geri alınan her bir pay için ortalama 39,18 Türk Lirası bedel ödediğini bildirdi.

Sürecin toplam maliyeti 137.144.284,42 Türk Lirası olarak açıklandı. Şirket, geri alım işlemleri için gerekli olan bu finansmanı tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak sağladı.

Mia Teknoloji, pay piyasasındaki hareketliliği dengelemek amacıyla bu adımı atmıştı. Program süresince yapılan işlemler, yatırımcı güvenini pekiştirme ve hisse değerini koruma amacı taşıyordu.

Gelecekte yeni bir pay geri alım programı başlayabilir

Yönetim kurulu, mevcut programın sona erdiğini belirtirken geleceğe yönelik açık bir kapı bıraktı. Şirket, piyasa koşullarının gerektirmesi durumunda tekrar yeni bir program başlatabileceğini duyurdu.

Sonuç olarak Mia Teknoloji, öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği bu hamleyle hisse senedi performansında istikrarı hedeflerken, yıllık bazda sermaye yapısını güçlendiren stratejik bir finansal süreci geride bıraktı.