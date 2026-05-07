Mia teknoloji ortaklarından kurumsal yatırımcıya hisse satışı

Borsa İstanbul teknoloji segmenti oyuncularından Mia teknoloji (MIATK) ortakları, 6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri büyük ölçekli pay satışı ile sermaye yapısında önemli bir değişime imza attı. Şirketin ana hissedarlarından İhsan Ünal ve Ali Gökhan Beltekin, toplamda 20 milyon adedi aşan payı kurumsal bir yatırımcıya devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.

Mia teknoloji paylarında kurumsal devir gerçekleşti

Ortaklar tarafından yapılan bildirimlere göre satış işlemleri 42,50 TL ile 42,68 TL fiyat aralığında yoğunlaştı. İhsan Ünal, 12.320.000 TL nominal tutarlı payını ağırlıklı ortalama olarak 42,5006 TL fiyatla elden çıkardı. Aynı gün içinde Ali Gökhan Beltekin de 8.520.000 TL nominal değerli hissesini benzer fiyat seviyelerinden kurumsal bir alıcıya aktardı. Mia teknoloji bünyesinde gerçekleşen bu toplam 20.840.000 adetlik satışın ardından, İhsan Ünal'ın sermayedeki payı yüzde 10,81'e, Ali Gökhan Beltekin'in payı ise yüzde 12,19 seviyesine geriledi.

Kurumsal yatırımcı girişi ve oy haklarındaki değişim

Hisse devri sonrasında pay sahiplerinin oy haklarında da revizyona gidildi. İhsan Ünal'ın Mia teknoloji üzerindeki oy hakkı yüzde 24,32 olurken, Ali Gökhan Beltekin'in oy hakkı oranı yüzde 25,23 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji sektöründe bu ölçekteki pay devirleri, genellikle stratejik bir nakit girişi veya halka açıklık oranının niteliğini artırma hedefiyle yapılıyor. Mia teknoloji yönetimi daha önceki genel kurullarda, kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek istediklerini belirtmişti. Gerçekleşen bu işlemle birlikte, bireysel yatırımcı yoğunluğunun yerini daha profesyonel ve uzun vadeli bir kurumsal yapıya bırakması hedeflendi.